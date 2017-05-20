Тео Гиварш
№1
Вратарь
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Команда
Шоле
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 нояб. 1995 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Метц
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
1
Метц
0
был в запасе
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Генгам
4 : 0
Дижон
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Генгам
4
Дижон
0
был в запасе
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
Генгам
0 : 2
Сент-Этьен
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Нанси
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Генгам
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Генгам
1
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Бордо
3 : 0
Генгам
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Бордо
3
Генгам
0
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 19:00
Генгам
2 : 1
Лион
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Генгам
2
Лион
1
был в запасе
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2
Генгам
0
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Генгам
0 : 1
Кан
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0
Кан
1
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
3 : 1
Генгам
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
3
Генгам
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Генгам
1 : 1
Ренн
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Генгам
1
Ренн
1
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Генгам
1
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Генгам
1 : 0
Лорьян
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1
Лорьян
0
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:00
минуты: 41' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2
Генгам
1
минуты: 41' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур