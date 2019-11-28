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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джордж-Кевин Н'Куду
№19
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 февр. 1995 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
франция. лига 1
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2015/2016
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Слован
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур