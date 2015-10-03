Юссеф Бен-Али
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
4 февр. 1995 (26) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 21:00
Газелек
2 : 2
Тулуза
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Газелек
2
Тулуза
2
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:00
Бастия
3 : 0
Тулуза
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бастия
3
Тулуза
0
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1
Марсель
1
был в запасе