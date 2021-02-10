Алексис Бли
№17
Полузащитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 сент. 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 19:00
Амьен
1 : 2
Метц
51'
51'
51'
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 19:00
51'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Амьен
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала