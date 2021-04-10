Янн Бодигер
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кадис
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 февр. 1995 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
3 : 1
Алавес
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3
Алавес
1
был в запасе
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Валенсия
1 : 1
Кадис
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1
Кадис
1
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
Кадис
0 : 0
Вальядолид
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
Бетис
1 : 0
Кадис
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1
Кадис
0
был в запасе
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Кадис
2 : 1
Барселона
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2
Барселона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
Эльче
1 : 1
Кадис
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1
Кадис
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 18:15
Кадис
0 : 1
Реал Сосьедад
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 18:15
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
был в запасе
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Эйбар
0 : 2
Кадис
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0
Кадис
2
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 18:00
Кадис
0 : 0
Вильярреал
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0
Вильярреал
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
Реал
0 : 1
Кадис
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0
Кадис
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:30
Кадис
1 : 1
Гранада
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Кадис
1
Гранада
1
был в запасе
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Атлетик
0 : 1
Кадис
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0
Кадис
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
Кадис
1 : 3
Севилья
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1
Севилья
3
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 17:00
Уэска
0 : 2
Кадис
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Уэска
0
Кадис
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
Кадис
0 : 2
Осасуна
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 1 тур