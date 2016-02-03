Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Вилльям Матеус
№30
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 апр. 1990 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
Ницца
1 : 0
Тулуза
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 2
Генгам
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1
Генгам
2
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
Монако
4 : 0
Тулуза
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
4
Тулуза
0
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Труа
0 : 3
Тулуза
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0
Тулуза
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Ницца
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Тулуза
38'
38'
38'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Генгам
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Монпелье
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Тулуза
1 : 2
Анжер
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
1
Анжер
2
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
18:00
Тулуза
2 : 1
Сент-Этьен
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур