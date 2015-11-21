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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексис Араужо
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Труа
1 : 1
Лилль
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1
Лилль
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур