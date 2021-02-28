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Теннис
Олимпиада
Софьян Буфал
№13
Полузащитник
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Команда
Анжер
Гражданство
Марокко
Дата рождения
17 сент. 1993 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2015/2016
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
-:-
Ланс
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
-
Ланс
-
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
74'
74'
74'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
40'
40'
40'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Ланс
1 : 3
Анжер
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1
Анжер
3
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 9 тур
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
Ренн
1 : 2
Анжер
27'
27'
27'
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
27'
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1
Анжер
2
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Анжер
1 : 1
Метц
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1
Метц
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 7 тур