Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Яу Йебоа
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Твенте
Гражданство
Гана
Дата рождения
28 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
Лилль
1 : 0
Сент-Этьен
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Лилль
1 : 1
Бастия
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1
Бастия
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 13 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:00
Ницца
0 : 0
Лилль
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
0
Лилль
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
Лилль
1 : 2
Марсель
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Лилль
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Генгам
1
Лилль
1
был в запасе