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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Александре Менди
№19
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
германия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
11.09.2020
11 сент. 2020
пт
22:00
Бордо
0 : 0
Лион
11.09.2020
11 сент. 2020
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
0
Лион
0
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Бордо
2
был в запасе