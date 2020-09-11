Александре Менди
№19
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
Бордо
0 : 0
Лион
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
0
Лион
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Бордо
2
был в запасе