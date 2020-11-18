Ветон Бериша
№9
Нападающий
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Команда
Рапид
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
13 апр. 1994 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 86'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
минуты: 1' - 86' / Лига наций. Лига В, 6 тур