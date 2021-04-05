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Исламбек Куат
№20
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
12 янв. 1993 (28) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига наций. лига с
россия. кубок групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
-:-
Химки
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
-
Химки
-
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
38'
38'
38'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
был в запасе
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
Химки
1 : 0
Динамо
9'
9'
9'
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
Урал
3 : 1
Химки
61'
61'
61'
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур