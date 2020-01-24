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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Морган Фокс
№3
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
21 сент. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
43'
43'
43'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
43'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала