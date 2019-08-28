Микаэль Ле Биан
№8
Нападающий
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Команда
Осер
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 мая 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019 28 авг. 2019 ср 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
76'
76'
76'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур