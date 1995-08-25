Саид Бенрахма
№9
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Алжир
Дата рождения
10 авг. 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
-:-
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
-
Бернли
-
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
был в запасе
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Вест Хэм
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Хэм
1 : 0
Фулхэм
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 1
Вест Хэм
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
2
Вест Хэм
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур