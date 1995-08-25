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Олимпиада
Саид Бенрахма
№9
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Алжир
Дата рождения
10 авг. 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
-:-
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
-
Бернли
-
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
был в запасе
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Вест Хэм
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
Вест Хэм
1 : 0
Фулхэм
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Ливерпуль
2 : 1
Вест Хэм
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
2
Вест Хэм
1
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур