Венсан Косьелло
№41
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кельн
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 окт. 1995 (25) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фортуна
2
Кельн
0
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
1
Кельн
2
был в запасе
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Боруссия
3
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе