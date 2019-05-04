Ромен Женевуа
№25
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Гаити
Дата рождения
28 окт. 1987 (33) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
Генгам
0 : 0
Кан
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0
Кан
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Кан
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0
Кан
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0
Сент-Этьен
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
Ренн
3 : 1
Кан
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Кан
2 : 2
Лион
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2
Лион
2
был в запасе
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Дижон
0 : 2
Кан
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Дижон
0
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Кан
1 : 1
Ницца
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
1
Ницца
1
был в запасе