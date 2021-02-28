Муез Хассен
№1
Вратарь
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Команда
Брест
Гражданство
Тунис
Дата рождения
5 марта 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Монако
-:-
Брест
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
-
Брест
-
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе