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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Робин Маулун
№42
Полузащитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 нояб. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Кан
1 : 0
Бордо
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
минуты: 40' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
1
Бордо
0
минуты: 40' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Анжер
1 : 1
Бордо
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
1
Бордо
1
был в запасе