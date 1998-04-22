Кевин Сони
№27
Полузащитник
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Команда
Жирона
Гражданство
Камерун
Дата рождения
17 апр. 1998 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1
Хетафе
1
был в запасе