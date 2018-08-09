Мийо Цакташ
№10
Полузащитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
8 мая 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Хайдук
0 : 0
Стяуа
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
0
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
Славия
2 : 3
Хайдук
55'
87'
55'
87'
55'
87'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 19:00
55'
87'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Славия
2
Хайдук
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
Хайдук
1 : 0
Славия
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хайдук
1
Славия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд