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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мийо Цакташ
№10
Полузащитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
8 мая 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
Хайдук
0 : 0
Стяуа
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
0
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
Славия
2 : 3
Хайдук
55'
87'
55'
87'
55'
87'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
55'
87'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Славия
2
Хайдук
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:00
Хайдук
1 : 0
Славия
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хайдук
1
Славия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд