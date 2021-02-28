Фредерик Жилберт
№4
Защитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 дек. 1994 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
Лилль
-:-
Страсбур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
-
Страсбур
-
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур