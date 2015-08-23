Симон Лефебвр
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Форест Грин
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 мая 1997 (23) года
Рост
203
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:00
Лилль
0 : 0
Бордо
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
0
Бордо
0
был в запасе
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Бордо
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
1
был в запасе