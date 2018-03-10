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Олимпиада
Жером Приор
№40
Вратарь
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Команда
Валансьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 авг. 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Бордо
0 : 0
Анжер
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
0
Анжер
0
был в запасе
02.03.2018
02 марта 2018
пт
22:45
Монако
2 : 1
Бордо
02.03.2018
02 марта 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
2
Бордо
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Бордо
0 : 0
Ницца
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
23:00
Марсель
1 : 0
Бордо
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Бордо
3 : 2
Амьен
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Амьен
2
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
0
Бордо
2
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
19:00
Бордо
3 : 1
Лион
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
3
Лион
1
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Бордо
0 : 2
Кан
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
0
Кан
2
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Труа
0 : 1
Бордо
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Труа
0
Бордо
1
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Бордо
0 : 2
Монпелье
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Бордо
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
08.12.2017
08 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Страсбур
3
был в запасе
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
22:45
Дижон
3 : 2
Бордо
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
3
Бордо
2
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
Бордо
3 : 0
Сент-Этьен
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Кан
1 : 0
Бордо
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Бордо
0
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
18:00
Бордо
0 : 2
Монако
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Бордо
0
Монако
2
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Бордо
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Амьен
1
Бордо
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Бордо
3 : 1
Генгам
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
3
Генгам
1
был в запасе
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