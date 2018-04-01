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Олимпиада
Эрве Базиль
№20
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Гаити
Дата рождения
18 марта 1990 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Кан
1 : 3
Монпелье
29'
29'
29'
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Кан
1
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
Анжер
3 : 0
Кан
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
3
Кан
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Лион
1 : 0
Кан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
1
Кан
0
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
17:00
Кан
2 : 0
Страсбур
04.03.2018
04 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Страсбур
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Дижон
2 : 0
Кан
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
2
Кан
0
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Марсель
2
был в запасе
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Бордо
0 : 2
Кан
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
0
Кан
2
был в запасе
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Кан
0 : 1
Лилль
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
0
Лилль
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Кан
1 : 1
Ницца
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
5 : 0
Кан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
5
Кан
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1
Труа
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
18:00
Монако
2 : 0
Кан
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Анжер
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Ренн
0 : 1
Кан
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:00
Лилль
0 : 2
Кан
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
0
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 1
Сент-Этьен
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Кан
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Кан
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 1 тур