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Жордан Н'Кололо
№17
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
9 нояб. 1992 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2015/2016
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Кан
0 : 0
Генгам
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Кан
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Кан
1 : 2
Лион
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1
Лион
2
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
Страсбур
0 : 0
Кан
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
0
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Кан
1 : 0
Бордо
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Бордо
0
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Кан
1 : 1
Ницца
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
1
Ницца
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1
Труа
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
18:00
Монако
2 : 0
Кан
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
2
Кан
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Анжер
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Ренн
0 : 1
Кан
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0
Кан
1
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1
Амьен
0
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Метц
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1
Метц
0
был в запасе