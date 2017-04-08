Чакер Алхадур
№21
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Коморские Острова
Дата рождения
4 дек. 1991 (29) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Кан
0 : 2
Монпелье
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0
Монпелье
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур