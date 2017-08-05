Флориан Ле Йонкур
№3
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 февр. 1995 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Кан
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1
Кан
0
был в запасе