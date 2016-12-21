Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поль Реле
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 янв. 1994 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
Кан
3 : 0
Метц
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3
Метц
0
был в запасе
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Генгам
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Кан
1 : 0
Ницца
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1
Ницца
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
был в запасе