Ясин Бамму
№18
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Марокко
Дата рождения
11 сент. 1991 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Тулуза
1 : 1
Кан
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1
Кан
1
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Кан
0 : 0
Страсбур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Страсбур
0
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Кан
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1
Кан
0
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Монпелье
2 : 0
Кан
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
49'
49'
49'
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
Кан
1 : 3
Лилль
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 21:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
1
Лилль
3
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Кан
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Кан
1 : 2
Ним
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1
Ним
2
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Анжер
1 : 1
Кан
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1
Кан
1
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Кан
0 : 1
Монако
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0
Монако
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
Марсель
2 : 0
Кан
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2
Кан
0
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Кан
1 : 0
Амьен
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Кан
2 : 2
Монпелье
63'
63'
63'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
63'
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
2
Монпелье
2
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
2
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Кан
2 : 2
Лион
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2
Лион
2
был в запасе
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Дижон
0 : 2
Кан
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Дижон
0
Кан
2
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Кан
1 : 1
Ницца
51'
21'
51'
21'
51'
21'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
51'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур