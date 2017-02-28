Бирама Туре
№60
Полузащитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Мали
Дата рождения
6 июня 1992 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 20:00
Фрежюс
2 : 0
Осер
61'
61'
61'
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Фрежюс
2
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала