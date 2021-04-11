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Олимпиада
Юссуф Сабали
№20
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
5 марта 1993 (28) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0
Бордо
2
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
54'
54'
54'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Бордо
1 : 0
Брест
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
2 : 2
Бордо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Бордо
0 : 2
Монпелье
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Монпелье
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Монако
4 : 0
Бордо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
4
Бордо
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 9 тур
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