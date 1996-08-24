Нил Мопе
№7
Нападающий
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 авг. 1996 (24) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
-:-
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
-
Эвертон
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
68'
68'
68'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
68'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Лестер Сити
06.03.2021 06 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон & Хов
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Кристал Пэлас
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
71'
71'
71'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
17'
17'
17'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
17'
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
46'
46'
46'
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
46'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
44'
44'
44'
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
44'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур