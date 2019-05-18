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Олимпиада
Пьер-Ивес Полома
№39
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 дек. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Сент-Этьен
3 : 0
Ницца
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
3
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
10.05.2019
10 мая 2019
пт
21:45
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
10.05.2019
10 мая 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
05.05.2019
05 мая 2019
вс
18:00
Монако
2 : 3
Сент-Этьен
90'
90'
90'
05.05.2019
05 мая 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
3 : 0
Бордо
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
3
Бордо
0
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
Амьен
2 : 2
Сент-Этьен
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Амьен
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
01.04.2019
01 апр. 2019
пн
21:30
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
01.04.2019
01 апр. 2019
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0
Сент-Этьен
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лилль
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
0
Лилль
1
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 0
Сент-Этьен
03.03.2019
03 марта 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Страсбур
13.02.2019
13 февр. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
1
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
3 : 0
Сент-Этьен
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лион
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
1
Лион
2
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Марсель
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
2
Марсель
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Сент-Этьен
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Генгам
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Сент-Этьен
3 : 0
Дижон
45'
45'
45'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
21:45
Ним
1 : 1
Сент-Этьен
26.10.2018
26 окт. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ним
1
Сент-Этьен
1
был в запасе