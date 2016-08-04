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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Кристофер Мабулу
№93
Полузащитник
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Команда
ПАС
Гражданство
Конго
Дата рождения
19 марта 1990 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
ПАС
1 : 2
АЗ Алкмаар
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ПАС
1
АЗ Алкмаар
2
был в запасе
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:45
АЗ Алкмаар
1 : 0
ПАС
28.07.2016
28 июля 2016
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЗ Алкмаар
1
ПАС
0
был в запасе
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
Одд Гренланд
3 : 1
ПАС
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Одд Гренланд
3
ПАС
1
был в запасе