Кристофер Мабулу
№93
Полузащитник
Подписаться
Команда
ПАС
Гражданство
Конго
Дата рождения
19 марта 1990 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
ПАС
1 : 2
АЗ Алкмаар
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ПАС
1
АЗ Алкмаар
2
был в запасе
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:45
АЗ Алкмаар
1 : 0
ПАС
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЗ Алкмаар
1
ПАС
0
был в запасе
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Одд Гренланд
3 : 1
ПАС
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Одд Гренланд
3
ПАС
1
был в запасе