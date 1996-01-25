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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лис Хури
№24
Полузащитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 янв. 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
18:00
Вииторул
2 : 1
Гент
70'
70'
70'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вииторул
2
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
Гент
6 : 3
Вииторул
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гент
6
Вииторул
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд