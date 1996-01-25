Альдо Калулу
№40
Нападающий
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Команда
Суонси
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 янв. 1996 (25) лет
Рост
166
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала