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Матиас Серин
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 авг. 1991 (29) лет
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Бастия
1 : 0
Анжер
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1
Анжер
0
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
18:00
Анжер
0 : 1
Марсель
01.05.2016
01 мая 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0
Марсель
1
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Монпелье
3
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
Кан
0 : 0
Анжер
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0
Анжер
0
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
Анжер
1 : 0
Труа
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1
Труа
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур