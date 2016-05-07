Матиас Серин
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 авг. 1991 (29) лет
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 0
Анжер
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1
Анжер
0
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
Анжер
0 : 1
Марсель
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0
Марсель
1
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Монпелье
3
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
Кан
0 : 0
Анжер
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0
Анжер
0
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
был в запасе
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:00
Анжер
1 : 0
Труа
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1
Труа
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур