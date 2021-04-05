Ромен Сайсс
№27
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Марокко
Дата рождения
26 марта 1990 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
52'
52'
52'
15.03.2021 15 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
02.03.2021 02 марта 2021 вт 23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Вулверхэмптон
02.03.2021 02 марта 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
54'
54'
54'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
19'
19'
19'
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
19'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
86'
86'
86'
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
86'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Лестер Сити
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе