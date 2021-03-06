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Олимпиада
Александре Летеллье
№30
Вратарь
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 дек. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:10
Брест
0 : 3
ПСЖ
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:10
был в запасе
Франция. Кубок, 1/16 финала
Брест
0
ПСЖ
3
был в запасе
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:00
Кан
0 : 1
ПСЖ
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кан
0
ПСЖ
1
был в запасе