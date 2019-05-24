Абдулайе Диалло
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
30 марта 1992 (29) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Ренн
3 : 1
Лилль
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
3
Лилль
1
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Страсбур
0 : 2
Ренн
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
0
Ренн
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Генгам
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
Генгам
1
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Тулуза
2 : 2
Ренн
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
2
Ренн
2
был в запасе
01.05.2019 01 мая 2019 ср 20:00
Ренн
2 : 2
Монако
01.05.2019 01 мая 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
2
Монако
2
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
Ренн
0 : 0
Ницца
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
0
Ницца
0
был в запасе
09.04.2019 09 апр. 2019 вт 20:00
Ним
3 : 1
Ренн
09.04.2019 09 апр. 2019 вт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
3
Ренн
1
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 3
Ренн
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
3
Ренн
3
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Дижон
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Лион
0 : 2
Ренн
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Ренн
1 : 4
Страсбур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
1
Страсбур
4
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Монпелье
2 : 2
Ренн
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
2
Ренн
2
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Реймс
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
Монако
1 : 2
Ренн
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Тулуза
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Амьен
2 : 1
Ренн
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
2
Ренн
1
был в запасе
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 20:00
Ницца
2 : 1
Ренн
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2
Ренн
1
был в запасе
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 18:00
Ренн
2 : 0
Бордо
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Бордо
0
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 22:00
Марсель
2 : 2
Ренн
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2
Ренн
2
был в запасе