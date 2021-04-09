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Олимпиада
Оменуке Мфулу
№6
Полузащитник
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Команда
Эльче
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
20 марта 1994 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Уэска
-:-
Эльче
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
-
Эльче
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
Эльче
1 : 1
Бетис
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1
Бетис
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
Реал
2 : 1
Эльче
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2
Эльче
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
Гранада
2 : 1
Эльче
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2
Эльче
1
был в запасе
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Барселона
3 : 0
Эльче
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3
Эльче
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 1 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
16:00
Эльче
1 : 0
Эйбар
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1
Эйбар
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
Эльче
0 : 1
Гранада
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0
Гранада
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:30
Вильярреал
0 : 0
Эльче
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:30
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0
Эльче
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:00
Эльче
1 : 1
Кадис
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1
Кадис
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Леванте
1 : 1
Эльче
88'
88'
88'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Эльче
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 9 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 1
Эльче
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3
Эльче
1
был в запасе
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2
Валенсия
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Эльче
0 : 0
Уэска
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0
Уэска
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 5 тур
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