Оменуке Мфулу
№6
Полузащитник
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Команда
Эльче
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
20 марта 1994 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Уэска
-:-
Эльче
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
-
Эльче
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 17:15
Эльче
1 : 1
Бетис
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1
Бетис
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:15
Реал
2 : 1
Эльче
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:15
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2
Эльче
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:30
Гранада
2 : 1
Эльче
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2
Эльче
1
был в запасе
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Барселона
3 : 0
Эльче
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3
Эльче
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 1 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 16:00
Эльче
1 : 0
Эйбар
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1
Эйбар
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
был в запасе
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 21:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:30
Эльче
0 : 1
Гранада
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0
Гранада
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
Вильярреал
0 : 0
Эльче
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0
Эльче
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
Эльче
1 : 1
Кадис
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1
Кадис
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Леванте
1 : 1
Эльче
88'
88'
88'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Эльче
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 9 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:00
Бетис
3 : 1
Эльче
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3
Эльче
1
был в запасе
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
Эльче
2 : 1
Валенсия
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2
Валенсия
1
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
Эльче
0 : 0
Уэска
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0
Уэска
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 5 тур