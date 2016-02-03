Алексис Пеже
№19
Полузащитник
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Команда
Сен-Мало
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 дек. 1990 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1
Труа
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
45'
45'
45'
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
67'
67'
67'
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0
Монако
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 5' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
минуты: 5' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 18:30
Лион
1 : 0
Реймс
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 18:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1
Реймс
0
был в запасе
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Тулуза
2 : 2
Реймс
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 50'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2
Реймс
2
минуты: 1' - 50' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
Реймс
4 : 1
Лорьян
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
Реймс
1 : 0
Марсель
44'
44'
44'
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1
Марсель
0
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 2 тур
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
Бордо
1 : 2
Реймс
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Реймс
2
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 1 тур