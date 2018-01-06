Микаэль Такальфред
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Гваделупа
Дата рождения
23 апр. 1981 (39) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Шильтигхейм
1 : 5
Осер
69'
69'
69'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
69'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шильтигхейм
1
Осер
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала