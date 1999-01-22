Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алекс Мацукатов
№62
Полузащитник
Подписаться
Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 янв. 1999 (22) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
36'
36'
36'
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
14:00
минуты: 1' - 43'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 43' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
47'
47'
47'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 53'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 53' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
59'
59'
59'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Иртыш
0 : 0
Краснодар-2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
45'
19'
45'
19'
45'
19'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур