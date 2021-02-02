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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Янник Хут
№21
Вратарь
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 апр. 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
Боруссия
3 : 2
Падерборн
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия
3
Падерборн
2
был в запасе