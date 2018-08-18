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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Арианит Ферати
№31
Полузащитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 сент. 1997 (23) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:30
Эрндтебрюк
3 : 5
Гамбург
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эрндтебрюк
3
Гамбург
5
был в запасе