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Теннис
Олимпиада
Линден Гуч
№46
Нападающий
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Команда
Сандерленд
Гражданство
США
Дата рождения
24 дек. 1995 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Челси
5 : 1
Сандерленд
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
5
Сандерленд
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2017
16 мая 2017
вт
21:45
Арсенал
2 : 0
Сандерленд
16.05.2017
16 мая 2017
вт
21:45
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2
Сандерленд
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
Сандерленд
0 : 2
Суонси
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сандерленд
0
Суонси
2
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Халл Сити
0 : 2
Сандерленд
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
Сандерленд
0 : 1
Борнмут
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Борнмут
1
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Сандерленд
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
2
Сандерленд
0
был в запасе
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Сандерленд
0 : 0
Тоттенхэм
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Сандерленд
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Сандерленд
3 : 0
Халл Сити
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
3
Халл Сити
0
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Сандерленд
90'
90'
90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1
Сандерленд
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
14:30
Сандерленд
1 : 4
Арсенал
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
14:30
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1
Арсенал
4
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Сток Сити
2 : 0
Сандерленд
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сток Сити
2
Сандерленд
0
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
Сандерленд
1 : 1
Вест Бромвич
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сандерленд
1
Вест Бромвич
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
18:30
Тоттенхэм
1 : 0
Сандерленд
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1
Сандерленд
0
был в запасе
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
22:00
Сандерленд
0 : 3
Эвертон
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
22:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сандерленд
0
Эвертон
3
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 1
Сандерленд
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Саутгемптон
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
15:30
Сандерленд
1 : 2
Мидлсбро
81'
81'
81'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сандерленд
1
Мидлсбро
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
19:30
Манчестер Сити
2 : 1
Сандерленд
42'
42'
42'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 1 тур