Джо Доду
№36
Нападающий
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 июня 1995 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 5
Арсенал
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лестер Сити
2
Арсенал
5
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Борнмут
1 : 1
Лестер Сити
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
1
Лестер Сити
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур