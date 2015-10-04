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Евро-2020
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Олимпиада
Филипп Штайнхарт
№39
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 июля 1992 (28) лет
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
5
Боруссия
1
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
Бавария
3 : 0
Байер
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3
Байер
0
был в запасе